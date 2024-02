Clássico-Rei tem arbitragem definida; veja quem apita o jogo pelo Cearense

A Federação Cearense de Futebol (FCF), divulgou a arbitragem para o 1º Clássico-Rei do ano, entre Fortaleza e Ceará. O jogo da 5ª rodada do Campeonato Cearense será no sábado (17), às 16h40 no Castelão e terá como árbitro Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior.

Rodrigues Júnior tem 29 anos e comandará o seu segundo Clássico-Rei na carreira. Em 2020, o árbitro foi o responsável pelo apito na vitória por 2 a 1 do Fortaleza em partida válida pela 2ª Fase do Campeonato Cearense Série A.

Escala completa

Além de Rodrigues Júnior, estão escalados mais 5 integrantes para arbitragem do clássico:

Árbitro Assistente 1: Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA)

Árbitro Assistente 2: Jose Moracy de Sousa e Silva (CBF)

Quarto Árbitro: Avelar Rodrigo da Silva (Especial)

Quinto Árbitro: Freddy Rafael Lopez Fernandez (Especial)

Inspetor de Arbitragem: Paulo Silvio dos Santos