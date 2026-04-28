Ciel chega a 50 gols pelo Ferroviário, todos marcados a partir dos 40 anos

Aos 44 anos de idade, o atacante Ciel acaba de alcançar mais uma marca vestindo a camisa coral. Com mais de 100 jogos pelo Ferroviário, o dono do número 99 chegou ao 50º gol no clube. Com isso, o veterano entra na lista dos 15 maiores goleadores da história do Tubarão.

O gol de número 50 saiu no último domingo (26), na vitória coral sobre o Atlético-CE, por 2 a 0, pela Série D do Brasileiro. Ciel marcou o segundo tento. Foi também o segundo dele na temporada 2026, a quarta em que defende o Ferrão na carreira.

Com a marca, pelos números do Almanaque do Ferrão, criado e mantido pelo jornalista Evandro Ferreira Gomes, o Ciel 99, como gosta de ser chamado, ultrapassou Jacinto e agora é o 15º maior artilheiro da história do Ferroviário. A estatística, no entanto, leva em consideração gols em amistosos. Com isso, o atual centroavante do Tubarão tem anotado para si 58 gols, frente a 57 do ex-meia coral.

Fico muito feliz por chegar em um momento tão importante da minha carreira com esses números. É uma motivação muito grande chegar a essas marcas, ainda mais com a camisa do Ferroviário, que sempre apoiou o meu retorno Ciel Atacante do Ferroviário

Em toda a carreira, segundo dados do OGol, Ciel soma 211 gols marcados. As melhores temporadas foram em clubes cearenses. Em 2019, no Caucaia, foram 20 gols marcados (e mais 3 pelo ASA-AL naquele ano), enquanto no Ferroviário ele marcou 18 em 2022 e 23 no ano seguinte, quando o clube foi campeão da Série D pela segunda vez na história.

Como vinho

Há uma máxima de que quanto mais velho um vinho, melhor ele fica. Pois o pensamento também pode se aplicar ao veterano do Ferroviário. Afinal de contas, os 50 gols marcados por Ciel no clube foram feitos com o jogador já quarentão.

Legenda: Ciel marcou 65 gols após completar 40 anos Foto: Davi Rocha/Ferroviário

Ciel completou 40 anos em 31 de março de 2022, jogando pelo Tombense-MG. De lá para cá, são 65 tentos anotados por ele, sendo a grande maioria (50) vestindo as cores vermelho, preto e branco. Outros 10 foram pela equipe mineira, dois pelo Tirol e três pelo CSA.

O alto desempenho nesta faixa de idade é fruto de muito cuidado consigo mesmo, como explica o próprio centroavante: “Tenho um prazer muito grande e levo muito a sério minha carreira. O jogador, por si só, já abre mão de vários momentos com a família para exercer a sua profissão e comigo não é diferente. Faço pilates, tratamentos específicos, boa alimentação e não abro mão de uma boa noite de sono”.

No total, Ciel tem 106 jogos pelo Ferroviário, todos com mais de 40 anos. Esse ano já fez cinco, mas no que fez o gol de número 50 foi titular pela primeira vez. O vínculo do camisa 99 tem contrato com o Tubarão até o final de 2026.