Chris Paul se despede da NBA e anuncia aposentadoria aos 40 anos

Reconhecido como um dos maiores armadores da história da NBA, Chris Paul anunciou que vai se aposentar das quadras. Vice-líder histórico da liga em assistências e roubos de bola, o jogador estava no Los Angeles Clippers desde outubro do ano passado, após ser negociado pelo San Antonio Spurs, equipe que defendia anteriormente, a nona de sua trajetória profissional.

"Depois de mais de 21 anos, estou me afastando do basquete. Enquanto escrevo isso, é difícil saber o que sentir, mas, pela primeira vez - e a maioria das pessoas ficaria surpresa - eu não tenho a resposta, rs! Mas,principalm ente, estou cheio de alegria e gratidão! Embora este capítulo de ser um "jogador da NBA" tenha terminado, o basquete estará para sempre gravado no DNA da minha vida", divulgou o jogador nas redes sociais.

"O basquete me deu um motivo para acordar às 5 da manhã e treinar antes da escola. Me deu um motivo para dar um jeito de chegar à academia nos dias de neve, mesmo quando as estradas estavam congeladas. Me deu um motivo para ser o irmão mais novo que sempre tentava vencer o mais velho. Me deu um motivo para tirar boas notas para ter a chance de jogar na faculdade", relembrou.

O jogador também agradeceu companheiros de equipe, treinadores, funcionários, executivos e à família.

"É hora de eu aparecer para os outros e de outras maneiras. Nesta última temporada, eu sabia que não conseguiria fazer isso a menos que estivesse em casa com minha família. Esses seis anos longe foram um grande sacrifício para todos nós e eu sabia que isso tinha que acabar. E agora eu sei de todo o coração que o melhor companheiro de equipe que posso ser é para Jada, Chris II e Cam", afirmou.

Vida dedicada ao basquete

Aos 40 anos, Chris Paul voltou, em julho do ano passado, ao Los Angeles Clippers, franquia pela qual se tornou um dos principais rostos do período conhecido como “Lob City”, entre 2011 e 2017, ao lado de Blake Griffin e DeAndre Jordan.

Na temporada mais recente, defendendo o San Antonio Spurs, o armador esteve presente nos 82 jogos da fase regular e registrou médias de 8,8 pontos, 7,4 assistências e 3,6 rebotes em 28 minutos por partida, com 42,7% de aproveitamento nos arremessos.

Considerado um dos armadores mais talentosos e influentes da história da NBA, Paul foi selecionado no Draft de 2005 pelo New Orleans Hornets e rapidamente ganhou destaque pela capacidade de organizar o jogo, pela visão apurada e pela liderança em quadra.

Ao longo da carreira, também passou por equipes como Houston Rockets e Oklahoma City Thunder, além dos já citados Clippers e Spurs.