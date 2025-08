Chegada de Renato Paiva no Fortaleza | Jogada do Leão #26

O treinador Renato Paiva assume o Fortaleza após a saída turbulência de Juan Pablo Vojvoda. Com o técnico português, são três jogos, com uma vitória, um empate e uma derrota. O desafio é a saída do Tricolor de Aço do Z-4, acumular mais triunfos e respirar aliviado na Série A.

O novo episódio do Jogada do Leão, tem apresentação de Fernanda Alves, com a participação de Alexandre Mota, comentarista do Sistema Verdes Mares e Daniel Farias, repórter do Sistema Verdes Mares.

O Jogada do Leão é exibido toda sexta-feira, às 20h30, na TV Diário, e nas manhãs de todos os domingos na programação da Verdinha FM 92.5. Além disso, o torcedor pode acompanhar o episódio pelo YouTube do Jogada e no Spotify.

ASSISTA AO VÍDEO: