Chances de rebaixamento, Sul-Americana e Libertadores de Ceará e Fortaleza após a 25ª rodada

Probabilidades foram atualizadas depois de vitórias de Leão e Vozão na Série A

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Chances de rebaixamento, Sul-Americana e Libertadores de Ceará e Fortaleza após a 25ª rodada
Foto: Ismael Sorea/SVM

Ceará e Fortaleza venceram na 25ª rodada da Série A do Brasileirão. O Fortaleza venceu o Sport por 1 a 0, no sábado, enquanto o Ceará superou o São Paulo, fora de casa, pelo mesmo placar. Vozão e Leão somaram pontos importantes na tabela de classificação.

O Ceará está em 11º, com 31 pontos, enquanto o Fortaleza é o 19º, com 21 pontos. O Jogada apresenta abaixo três análises estatísticas feitas por diferentes instituições que apontam as probabilidades de Ceará e Fortaleza no Campeonato Brasileiro.

INFOBOLA

De acordo com o site Infobola, o Fortaleza tem hoje 81% de chance de ser rebaixado para a Série B, enquanto o Ceará tem 4%. Em relação à Libertadores (G-6), o Ceará tem 6%, enquanto o Fortaleza não pontua. O site não apresenta probabilidades de Sul-Americana.

“Para o cálculo das chances de classificação são considerados o mando de campo dos jogos e o retrospecto das equipes na competição. O sistema de cálculo permite comparar os clubes não apenas pela pontuação ou aproveitamento, mas também pela dificuldade dos jogos de cada equipe, avaliada em função dos adversários e do fator local”, diz o site.

GE

De acordo com o economista Bruno Imaizumi e a equipe do Gato Mestre, do ge, o Fortaleza tem hoje 77,98% de chance de ser rebaixado para a Série B, enquanto o Ceará tem 3,12%. Em relação à Libertadores (G-6), o Ceará tem 4,84%, enquanto o Fortaleza não pontua. O site não apresenta probabilidades de Sul-Americana.

As projeções são baseadas no modelo de "Expectativa de Gols" (xG), que utiliza dados de 4.759 jogos dos Brasileirões desde 2013 para calcular a probabilidade de cada finalização virar gol, considerando diversas variáveis, de acordo com matéria publicada no ge.

UFMG

De acordo com o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Fortaleza tem hoje 74,4% de chance de ser rebaixado para a Série B, enquanto o Ceará tem 4,7%. Para a Sul-Americana, o Ceará tem 57% e o Fortaleza tem 4,4%. Em relação à Libertadores (G-8), o Ceará tem 5,8%, enquanto o Fortaleza tem 0,039%.

“Com os jogos sendo realizados, nós conseguimos medir e modular o perfil de cada time jogando como mandante e visitante. Usamos basicamente as porcentagens de vitórias, empates e derrotas nessas duas circunstâncias para os cálculos, dando um peso para o nível do adversário”, disse Gilcione Nonato, da UFMG, em entrevista ao Estadão, em 2023.

“Vencer um bom adversário ou perder para um rival ruim têm pesos maiores. Assim, com esses perfis estabelecidos, os projetamos sobre os jogos não realizados, por meio de três milhões de simulações a cada atualização do site”, completou.

Daniel Farias Há 1 hora
