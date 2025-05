Central x Horizonte: pelo Brasileiro da Série D: veja horário, palpites e escalações

Neste domingo (25), o Horizonte visita o Central de Caruaru/PE, às 16 horas, no estádio Lacerdão, em Caruaru, pela 6ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

O Galo do Tabuleiro é o 7º colocado do Grupo A3, com 4 pontos, e vem de vitória diante do Sousa/PB por 2x1 no Domingão, em Horizonte.

O Patativa está na 4ª colocação com 7 pontos e vem de derrota para o Santa Cruz/PE por 2x1 no Lacerdão.





Palpite



Prováveis escalações

Central/PE

Milton Raphael, Augusto Potiguar, Hitalo Rogério, Lazarini, Eduardo, Kauê,

Flávio, Diego Aragão, Jô Santos, Ruan e Thoni Brandão. Técnico: Leandro Sena

Horizonte

Jonh Wilquer, Dieguinho, Raphinha, Gabriel Biloca, Dedé Baiano, Claudivan, Cleyton, César Sampaio, Vanderlan, Betinho e Pentecoste. Técnico: Adriano Albino

Arbitragem

Arbitro: Joao Paulo dos Santos Nascimento -AL

Assistente 1: Victor Matheus de Lavor Paes Barreto - PE

Assistente 2: Elaise Juliana Santana Ferreira - PE