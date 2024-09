Ceni detona time do Bahia após derrota para o Fortaleza: 'juntar os cacos do que sobra de uma atuação pífia'

Irritado e na dúvida sobre o futuro do time na Série A. O treinador do Bahia, Rogério Ceni, não poupou críticas aos jogadores após a derrota de 4 a 1 para o Fortaleza, na noite deste sábado (21), na Arena Castelão. O comandante do tricolor baiano chamou a atuação do time de 'pífia' e que agora era o momento de rever os objetivos do time no Campeonato Brasileiro. Atualmente o Bahia é o sexto colocado com 42 pontos e deseja entrar na zona de classificação da Libertadores.

"Não jogamos absolutamente nada hoje, não produzimos nada. Acho incrível quando muda uma atitude tão boa que foi contra o Atlético-MG, hoje não conseguimos nem competir. Perdemos primeira bola, segunda bola, eles engoliram a gente na força", disse. "O Fortaleza está encaminhado. Queríamos vencer hoje para brigar pelo G-4, mas hoje o que nos resta é juntar os cacos do que sobra de uma atuação pífia nossa e que não nos dá a certeza de poder brigar por Libertadores. Vamos ter que voltar para casa, pena que são oito dias para ter um jogo e mudar a imagem deixada, que foi muito ruim hoje. Espero que os dois estejam na Libertadores, terminem entre os dez. Fortaleza com 52 pontos, e a gente infelizmente se atrasa com relação a isso e tem que remar muito mais para alcançar esse objetivo", completou Ceni.

Marinho vira pedra no sapato

Os dois belos gols de Marinho irritaram Rogério Ceni. Para o treinador, não tem justificativa o time sofrer dois gols de um jogador, que segundo Ceni, todo mundo sabe qual sua jogada característica.

"Mas o que mais aflige é tomar um gol do mesmo jogador que todo mundo sabe que ele corta para dentro, tiramos o corpo e não matamos a jogada. Temos que ter mais concentração. Não podemos sofrer dois gols da mesma maneira, principal característica do Marinho. Faltou concentração de todos no campo. Primeiro gol já sai num lance de pressão mal feita, três jogadores que participam da jogada. Marinho tem uma avenida por dentro. Poderíamos ter feito apresentação melhor", disse.

O treinador também exaltou o modelo tático usado por Vojvoda para vencer o Bahia. Na avaliação de Ceni, o Fortaleza dominou o meio-campo e anulou as principais jogadas do seu time.

"Fortaleza competiu mais, lutou por todas as bolas, ganhou todas as divididas. Vojvoda fez o que já tinha feito contra a gente em Salvador. Mesma formação que jogou lá, nada diferente. Menor marcação que lá em Salvador. Mas hoje o nosso meio-campo praticamente não existiu e é o termômetro do time. Se não consegue competir com o adversário, logicamente não vai municiar a frente, não vamos conseguir jogar. Não tivemos brilho no dia de hoje", disse.

O Bahia agora entra em campo no próximo domingo (28), para enfrentar o Criciúma, na Fonte Nova, em jogo marcado para as 18h30 (de Brasília).