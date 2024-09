Marinho provoca Caio Alexandre após goleada do Fortaleza sobre o Bahia; veja vídeo

Marinho, atacante do Fortaleza e atuou de dois gols na goleada sobre o Bahia na noite deste sábado (21), pela Série A do Brasileirão, alfinetou o ex-companheiro de Leão, Caio Alexandre, que atualmente defende o Bahia.

"Tava com saudade, né? É o Laion, não tem jeito", disse Marinho em vídeo publicado pelo Fortaleza em seus perfis nas redes sociais, parafraseando um dos bordões da torcida do Leão, que ficou famoso justamente através de Caio Alexandre.

A partida foi marcada por várias provocações direcionadas a Caio Alexandre. O jogador foi vaiado pelos torcedores em praticamente todos os momentos que tocou na bola. Além disso, cédulas falsas de "três reais" com o rosto de Caio Alexandre foram vistas nas arquibancadas.

Dentro de campo, Caio teve uma atuação apagada. Ele chegou a cometer o pênalti que resultou no terceiro gol do Fortaleza na partida. Jogador do Fortaleza até 2023, Caio teve uma saída conturbada do Pici para acertar com o Bahia.