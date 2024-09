Vojvoda exalta jogo tático do Fortaleza na vitória contra o Bahia: 'ritmo e intensidade sem bola'

Venceu, goleou e convenceu. Esse foi o resumo da vitória do Fortaleza diante do Bahia por 4 a 1 na noite do último sábado (21), na Arena Castelão. O time comandado por Vojvoda voltou a exibir um grande futebol e agradou, além do torcedor, o treinador tricolor. Em entrevista coletiva após o jogo, Vojvoda elogiou a postura tática da equipe e festejou a volta da tão famosa 'intensidade' que marcam o time do treinador argentino.

"O time jogou uma grande partida, no primeiro e no segundo tempo. Manteve o ritmo e intensidade sem bola. E, com bola, foi um time onde circulou bola com objetividade. Posse de bola onde o meio-campo encontrava passe para progredir. Construímos assim a boa vitória que necessitávamos", exaltou Vojvoda.

Com a vitória, o Tricolor chegou aos 52 pontos e subiu para a segunda colocação. O Palmeiras ainda jogará no domingo diante do Vasco. Marinho, duas vezes, Pochettino e Kayzer fizeram os gols do Fortaleza. Passado o jogo, as atenções do time se voltam para o jogo da próxima terça-feira (24), quando o time entra em campo pela Sul-Americana, no jogo contra o Corinthians. Para o treinador, a esperança é que o modelo de jogo encaixe e o time possa reverter o resultado de 2 a 0 contra o time paulista.