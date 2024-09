Goleada do Fortaleza tem grande atuação dos reservas e retomada da confiança antes da Sul-Americana

Uma vitória essencial e com autoridade. Assim, o Fortaleza atropelou o Bahia por 4 a 1, neste sábado (21), na Arena Castelão, pela 27ª rodada da Série A. Um resultado que reestabelece a confiança do elenco, devolve a vice-liderança na tabela de classificação e ainda conta com o brilho dos reservas para Vojvoda.

O último ponto é relevante: o treinador argentino escalou um time misto. Com o foco no jogo de volta da Sul-Americana, onde precisa reverter uma derrota por 2 a 0, na próxima terça (24), às 21h30, na Neo Química Arena, peças como Marinho, Rossetto, Martínez, Zé Welison e Mancuso foram titulares.

As escolhas surtiram efeito desde o início, principalmente com Marinho, autor de dois golaços. Martínez mostrou dinâmica ao atuar aberto pela esquerda, Rossetto fez uma exibição sólida no meio-campo, enquanto Brítez, que passou os 90 minutos do último revés no banco, mostrou novamente porque é tão indispensável ao setor.

Deste modo, a individualidade puxou o coletivo para cima, com uma equipe consistente defensivamente e ciente taticamente da estratégia, com foco no 1x1 e nas transições. Logo, a atuação construiu um placar justo.

A consciência no plano foi tamanha que mesmo com a expulsão de Zé Welison, o Leão ampliou. E afastou a sequência de quatro jogos sem vencer às vésperas da nova decisão. Tudo isso com bom desempenho de quem saiu do banco também, como Pikachu, que participou ofensivamente, além de Pochettino e Renato Kayzer, que também marcaram gols.

Sinais e confiança

O planejamento do Fortaleza era competir na Série A e descansar parte dos titulares para a Sul-Americana. Contra o Bahia, tudo deu certo, com o bônus da boa exibição. Vojvoda, que mereceu críticas recentemente, hoje viu o plano ter sucesso.

O saldo é tão positivo que pode até reordenar qual seria a equipe diante do Corinthians, na tentativa de classificação às semifinais da Sula. A derrota na Arena Castelão teve: João Ricardo; Tinga, Titi, Kuscevic e Felipe Jonathan; Lucas Sasha, Hércules e Pochettino; Breno Lopes, Lucero e Pikachu.

Legenda: Marinho se credenciou a buscar uma vaga no time titular do Fortaleza Foto: Kid Júnior / SVM

Desses, sete foram poupados: Tinga, Titi, Felipe Jonathan, Sasha, Pochettino, Breno e Pikachu. Talvez a dúvida agora seja a presença de todos no time principal. Há espaço para mudar?

As exibições de Brítez e Marinho os credenciam ao time principal, por exemplo. São os sinais de confiança que Vojvoda deve ler no momento. Já diria o compatriota do treinador, Jorge Luis Borges: ‘Se todos os caminhos levam à morte. Perca-se”. É o espírito de lutar até o fim que o Fortaleza deve alimentar depois da vitória.