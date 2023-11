Cearenses são convocadas para amistosos da seleção brasileira sub-20; veja nomes

As cearenses Rebeca Costa (Cruzeiro) e Giovana Canali (Prime Flórida) foram surpreendidas positivamente mais uma vez. Isso porque as jovens garotas foram convocadas para defender a seleção brasileira sub-20 nos amistosos que vão acontecer na Espanha contra a Bélgica e França, nos dias 1 e 4 de dezembro, respectivamente. As garotas comemoraram a convocação através de suas redes sociais.

Legenda: Giovana Canali comemora convocação nas redes sociais Foto: Reprodução/Redes sociais

"Orgulho de representar meu país mais uma vez. Obrigada, Deus", escreveu Giovana em seus stories, no Instagram. Esta será a terceira vez que a atacante vai vestir a amarelinha, sendo a primeira para jogos oficiais da Seleção.

Legenda: Rebeca Costa comemora convocação nas redes sociais Foto: Reprodução/Redes sociais

Rebeca Costa escreveu: "Glória a Deus por mais uma oportunidade". A meio-campista já foi convocada outras oito vezes e já até conquistou títulos com a seleção brasileira. Rebeca integrou a Seleção campeã da Liga Evolução sub-19 e do Sul-Americano sub-17. Esta será a 9ª vez da cearense Rebeca representar o Brasil.

O Brasil vai enfrentar a Bélgica na sexta-feira (1) e a França na segunda-feira (4). Os horários ainda não foram definidos, mas ambas partidas vão acontecer na Espanha.

