Cearense 2025 será lançado nesta quinta (21), com sorteio de grupos

O Campeonato Cearense de 2025 será lançado oficialmente nesta quinta-feira (21), em evento realizado no auditório da Superintendência de Obras Públicas (SOP), que fica no prédio anexo à Arena Castelão. Na ocasião, serão sorteados os grupos da primeira fase do Estadual.

A dinâmica do sorteio será simples. Serão cinco potes, cada um com dois times, distribuídos pelo ranking da Federação Cearense de Futebol (FCF), e de cada um deles sairá uma equipe para cada grupo. Pelo critério de regionalização, no entanto, os times do Cariri, no caso, Barbalha e Cairri, não poderão ficar no mesmo grupo.

Além do sorteio dos grupos, serão apresentadas as novidades para a edição de 2025, incluindo detalhes sobre a estrutura do certame. O Campeonato Cearense tem previsão para iniciar dia 18 de janeiro. O evento está marcado para iniciar às 19 horas.

Confira os grupos do sorteio:

Pote 1: Fortaleza e Ceará

Pote 2: Ferroviário e Floresta

Pote 3: Iguatu e Maracanã

Pote 4: Barbalha e Horizonte

Pote 5: Tirol e Cariri