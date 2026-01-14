Ceará x Grêmio Prudente ao vivo na Copinha: veja horário, onde assistir e escalações

Ceará e Grêmio Prudente se enfrentam nesta quarta-feira (14) na Copinha, em partida válida pela terceira fase da competição. O jogo será às 15h (horário de Brasília), no estádio Prudentão, em Presidente Prudente (SP). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

Cazé TV (YouTube)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Deivid; Chicorel, Kaiky, Uchella e Riquelme; Caio, Pedro Esli e Melk; Adriano, Rian e Ludovico.

Grêmio Prudente: Marco Martins; Grotto, André, Davi e Alysson; Uzeloto, Wanderson e Ortega; Carlos André, Hugo Rocha e Pedro Alves.

CEARÁ X GRÊMIO PRUDENTE | FICHA TÉCNICA