Ceará x Grêmio Prudente ao vivo na Copinha: veja horário, onde assistir e escalações
Vovô luta por uma vaga nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 15:53)
Ceará e Grêmio Prudente se enfrentam nesta quarta-feira (14) na Copinha, em partida válida pela terceira fase da competição. O jogo será às 15h (horário de Brasília), no estádio Prudentão, em Presidente Prudente (SP). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- Cazé TV (YouTube)
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Ceará: Deivid; Chicorel, Kaiky, Uchella e Riquelme; Caio, Pedro Esli e Melk; Adriano, Rian e Ludovico.
Grêmio Prudente: Marco Martins; Grotto, André, Davi e Alysson; Uzeloto, Wanderson e Ortega; Carlos André, Hugo Rocha e Pedro Alves.
CEARÁ X GRÊMIO PRUDENTE | FICHA TÉCNICA
- Competição: terceira fase da Copinha 2026
- Local: estádio Prudentão, em Presidente Prudente (SP)
- Data: 14/01/2026 (quarta-feira)
- Horário: 15h (de Brasília)
Assuntos Relacionados