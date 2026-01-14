Chelsea x Arsenal na Copa da Liga Inglesa: veja onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (14) na Copa da Liga Inglesa, em partida válida pelo jogo de ida da semifinal da competição
Chelsea e Arsenal se enfrentam nesta quarta-feira (14) na Copa da Liga Inglesa, em partida válida pelo jogo de ida da semifinal da competição. O jogo será às 17h (horário de Brasília), no estádio Stamford Bridge, em Londres (ING). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- ESPN
- Disney+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Chelsea: Jorgensen; Malo Gusto, Fofana, Chalobah e Cucurella; Enzo Fernández e Reece James; Estevão, Cole Palmer e Pedro Neto; Liam Delap.
Arsenal: Kepa; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly; Odegaard, Zubimendi e Rice; Saka, Gyökeres e Gabriel Martinelli.
CHELSEA X ARSENAL | FICHA TÉCNICA
- Competição: semifinal da Copa da Liga Inglesa
- Local: estádio Stamford Bridge, em Londres (ING)
- Data: 14/01/2026 (quarta-feira)
- Horário: 17h (de Brasília)
