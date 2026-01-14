Chelsea x Arsenal na Copa da Liga Inglesa: veja onde assistir, horário e escalações

Chelsea e Arsenal se enfrentam nesta quarta-feira (14) na Copa da Liga Inglesa, em partida válida pelo jogo de ida da semifinal da competição. O jogo será às 17h (horário de Brasília), no estádio Stamford Bridge, em Londres (ING). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

ESPN

Disney+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Chelsea: Jorgensen; Malo Gusto, Fofana, Chalobah e Cucurella; Enzo Fernández e Reece James; Estevão, Cole Palmer e Pedro Neto; Liam Delap.

Arsenal: Kepa; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly; Odegaard, Zubimendi e Rice; Saka, Gyökeres e Gabriel Martinelli.

CHELSEA X ARSENAL | FICHA TÉCNICA