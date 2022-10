Ceará x Fortaleza pelo Campeonato Cearense Feminino: assista ao vivo

O Ceará entra em campo neste sábado (29), às 09h (horário de Brasília), contra o Fortaleza, pela 6ª rodada do Grupo A do Campeonato Cearense Feminino. O duelo acontece no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE).

Ceará x Fortaleza | assista ao vivo

Onde assistir

A partida será transmitida com exclusividade pela FCF TV, no YouTube.

Escalações

Ceará: Lia; Thaynara, Edna, Karen e Lana; Ju Morais, Amália e Pissaia; Annaysa, Daiane e Nath Pitbull. Técnico: Erivelton.

Fortaleza: Taluane; Janyelle, Silvana, Rayane e Luna; Kaila, Barbara e Jaque; Isabella, Natália e Aninha. Técnica: Débora Ventura.

Ceará x Fortaleza | Ficha Técnica

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 29/10/2022 (sábado)

Horário: 09h (de Brasília)

Árbitro: Elizabete Esmeralda (CE)

Assistentes: Juliane Andrade dos Santos (CE) e Janaina Lima da Silva (CE)

