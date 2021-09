Ceará x Chapecoense: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ceará entra em campo neste sábado (25), às 17 horas, contra o Chapecoense, no Castelão, pela 22ª rodada da Série A com a obsessão pela vitória. Afinal, voltar a vencer para o Vozão significa dar fim ao incômodo jejum de 6 jogos sem vencer e proporcionar a 1º vitória sob o comando do técnico Tiago Nunes.

Onde Assistir

A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere, Rádio Verdes Mares (Verdinha AM 810) e tempo real pelo Diário do Nordeste.

Momento

Com o novo treinador, o Alvinegro perdeu por 2 a 0 para o Grêmio fora de casa e empatou com o Santos em 0 a 0. Diante do time paulista no Castelão, a atuação já foi melhor, mas uma vitória daria a tranquilidade que o time e o treinador precisaram para tocar o trabalho. Hoje o clube está em 13º com 25 pontos e a proximidade do Z4 assusta, já que são apenas dois para o Juventude, que abre a zona, mas o time já mostrou em outros momentos na Série A que pode brigar na parte de cima da tabela.

Uma vitória pode deixar o Ceará em 9º lugar e abrir vantagem para o Z4, iniciando uma série de melhores resultados no returno.

Pratas da Casa

Já diante do Santos, o técnico Tiago Nunes escalou um time com surpresas, como o volante Geovane e Kelvyn adiantado na ponta. Como os dois garotos da base agradaram, devem ser mantidos como titulares.

Legenda: Contra o Santos, no empate em 0 a 0 no Castelão, Kelvyn foi uma das surpresas na escalação de Tiago Nunes e agradou, jogando mais adiantado Foto: KID JUNIOR

Outro bom valor revelado pelo Alvinegro que deve jogar é Gabriel Lacerda, já que Messias está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Lacerda falou da expectativa de um grande jogo e uma vitória no Castelão.

Gabriel Lacerda Zagueiro do Ceará A gente vai querer propor o jogo, sair com os três pontos e vamos querer dominar toda a partida, como temos buscado rodada a rodada. Nao importa se por um, dois ou três gols, nosso objetivo é sempre com o placar melhor que o oponente, sair com o melhor resultado possível

Outra novidade que pode aparecer no Vovô é Igor. O lateral-direito, vindo do Coritiba, está regularizado e pode fazer sua estreia.

“Um sentimento de felicidade que não consigo explicar. Estou fazendo parte de um gigante do futebol brasileiro e me sinto honrado em poder vestir essa camisa. A expectativa é a maior de todas. Espero realizar todos os objetivos do clube na temporada e o mais importante é deixar o meu nome cravado na história do clube", disse ele.

Chape

A Chapecoense é a última colocada da Série A com 10 pontos, mas vem reagindo, com uma vitória e dois empates nos últimos 5 jogos. O técnico da equipe catarinense, Pintado, vê o Ceará pressionado, mas que deve atacar seu time o tempo todo em busca da vitória.

"Vamos enfrentar uma equipe que perto da zona de rebaixamento, pressionada, que tem feito bons campeonatos e passa por um momento ruim. Tenho certeza que vamos ser pressionados desde o primeiro minuto. Temos que entrar muito ligados, sustentar a parte defensiva para em um momento do jogo construir o momento ofensivo", disse ele.

Prováveis Escalações

Ceará

Richard; Gabriel Dias, Gabriel Lacerda, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Geovane e Vina; Rick, Kelvyn e Jael. Técnico: Tiago Nunes

Chapecoense

Keiller; Matheus Ribeiro, Kadu, Jordan e Busanello; Moisés Ribeiro, Lima e Denner; Mike, Bruno Silva e Anselmo Ramon. Técnico: Pintado

Ficha Técnica:

Competição: Série A do Campeonato Brasileiro - 22ª rodada

Data e Hora: 25 de setembro de 2021 - 17 horas

Local: Castelão - Fortaleza - CE

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira - RN

Assistentes: Jean Marcio dos Santos - RN e Lorival Candido das Flores - RN