Ceará oficializa contratação do lateral-direito Igor; atleta pode estrear contra Chapecoense

O Ceará Sporting Club oficializou a contratação do lateral-direito Igor de Oliveira, ex-Juventude e Coritiba. O atleta chega ao Alvinegro de Porangabuçu em definitivo e terá vínculo até o final de 2023.

O lateral-direito é o 18° reforço do Ceará para a temporada 2021. Na posição, disputará vaga com Gabriel Dias.

Tem cara nova no Vozão! 🏁



O lateral-direito Igor é o novo reforço do Mais Querido nessa temporada. O atleta de 23 anos assinou com o Alvinegro até dezembro de 2023. ⚫⚪



Igor, inclusive, poderá fazer sua estreia neste sábado (25) contra a Chapecoense. O atleta já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e fica à disposição do técnico Tiago Nunes.

Legenda: Igor de Oliveira foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está apto para estrear contra a Chapecoense neste sábado (25) Foto: Reprodução

O lateral-direito está em Carlos de Alencar Pinto (CAP) desde quarta-feira (22), onde realizou exames médicos e iniciou os treinamentos com o grupo alvinegro.

Trajetória

Revelado pelo Auto Esporte e com passagens pela base do Corinthians, Igor de Oliveira têm passagens pelo Náutico, Águia, Lajeadense, Juventude e Coritiba.

No clube paranaense, disputou 32 partidas entre Campeonto Paranaense, Série B e Copa do Brasil. O lateral-direito esteve em campo na vitória do Coritiba, por 1 a 0, contra o Vila Nova, no dia de 17 de agosto, pela 24ª rodada da 2ª divisão.