Lacerda comenta possibilidade de ser titular contra Chapecoense e fala sobre dupla com Luiz Otávio

O zagueiro Gabriel Lacerda pode retornar ao time titular do Ceará após cinco partidas. Substituindo Messias, que cumprirá suspensão diante da Chapecoense neste sábado (25), o jovem atleta da equipe de Tiago Nunes comentou sobre a possibilidade de voltar a estar entre os onzes jogadores iniciais do Vovô.

"A gente fica muito feliz, mas isso vai depender do Tiago. Ainda não há nada definido. Fizemos uma semana muito boa de trabalho, se ele me escolher para ser o titular amanhã nesta partida, eu vou estar muito preparado. A felicidade é enorme. Isso não se compara, a gente vem trabalho há muito tempo e já tenho algum tempinho sem jogar. Fiquei de fora de algumas partidas. E creio que se eu puder voltar, vou voltar da melhor forma, muito feliz para conseguir desfrutar dessa oportunidade."

Assista à coletiva na íntegra

Questionado sobre as características de Luiz Otávio e Messias, com quem faz dupla de zaga na ausência de ums dois zagueiros, Gabriel Lacerda comentou que a única diferença é o lado em que vai atuar.

"O Luiz e o Messias têm características parecidas. São zagueiros de muita força, cabeceio e tem velocidade muito boa também. O que muda para mim, quando vou jogar com um dos dois, é mais o lado. Com o Messias, atuo mais pelo lado esquerdo, enquanto com o Luiz Otávio atuo mais pelo lado direito. Mas, não sinto diferença. Os dois me passam confiança, me deixam tranquilos na partida. Me sinto muito bem seguro jogando qualquer um dos dois."

Sem vencer a seis jogos, o Ceará volta a campo neste sábado (25), às 17h (horário de Brasília), contra a Chapecoense. O duelo acontece na Arena Castelão e é válido pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere e da Rádio Verdes Mares, com acompanhamento em tempo real do Diário do Nordeste.