Ceará e Fortaleza encaram times com piores aproveitamentos da Série A na próxima rodada

O futebol cearense enfrenta um momento de oscilação na Série A de 2021. Tanto Ceará como Fortaleza não vencem no torneio há seis rodadas. A retomada dos resultados positivos é a missão neste fim de semana contra dois adversários em baixa: Sport e Chapecoense.

Na tabela de classificação, por exemplo, se trata dos últimos colocados. Rival do Vovô no sábado (25), às 17h, na Arena Castelão, a Chape é a lanterna do Brasileirão, com 10 pontos conquistados. O clube é detentor da defesa mais vazada do Brasileirão (34) e venceu apenas um dos 21 jogos que disputou até o momento: 2x1 contra o Bragantino em São Paulo.

Campanhas de Chapecooense e Sport na Série A:

Pontuação: 10 x 17

Posição: 20º x 19º

Aproveitamento: 15,9% x 27%

Vitórias: 1 x 3

Empates: 7 x 8

Derrotas: 13 x 10

Gols marcados: 17 x 8

Gols sofridos: 34 x 18

Legenda: Sport e Chapecoense estão na parte de baixo da tabela de classificação da Série A Foto: divulgação / Chapecoense

O Leão da Ilha surge uma posição à frente, em 19º, com 17. A equipe faz clássico nordestino com o time tricolor no domingo (26), às 18h15, na Arena de Pernambuco. A equipe treinada pelo paraguaio Gustavo Florentín tem a 2ª melhor defesa da competição, com apenas 18 gols sofridos, mas ostenta o pior ataque com oito bolas na rede em 21 partidas.

Assim, os confrontos envolvem clubes em busca de recuperação. O Alvinegro de Porangabuçu tenta o 1º triunfo sob comando de Tiago Nunes para subir na classificação depois de estacionar na 13ª colocação, com 23 pontos. O Fortaleza de Vojvoda, com 33, pode deixar o G-4 se não vencer.

22ª rodada da Série A

25.09 - Ceará x Chapecoense - 17h, na Arena Castelão

26.09 - Sport x Fortaleza - 18h15, na Arena de Pernambuco

Desfalques importantes

As comissões técnicas de Chapecoense e Sport possuem desfalques para a próxima rodada. No último jogo, a Chape perdeu para o Palmeiras por 2 a 0 em casa, enquanto o Leão da Ilha foi superado pelo Atlético-MG no Mineirão, em Belo Horizonte.

Legenda: Felipe Baxola foi liberado pela Chapecoense para buscar um novo clube em 2021 Foto: divulgação / Chapecoense

No caso do time de Condá, quatro atletas entraram no departamento médico. A lista contempla o zagueiro Joílson, os volantes Léo Gomes e Anderson Leite, além do meia Felipe Baxola.

Legenda: O atacante Vander e o volante Nicolás Aguirre devem ser relacionados contra o Fortaleza Foto: Anderson Stevens / Sport

Já no plantel pernambucano, a ausência é o zagueiro Rafael Thyere, suspenso. Em contrapartida, a equipe deve estrear duas contratações: o volante Nicolás Aguirre e o atacante Evander.