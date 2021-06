Ceará x Bahia: primeiro duelo pós-final da Copa do Nordeste marca momentos distintos entre clubes

A 4ª rodada da Série A do Brasileiro, nesta quinta-feira (17), reunirá as duas equipes que protagonizaram a final da Copa do Nordeste nas últimas duas edições (2020 e 2021): Ceará e Bahia. O duelo ocorre na Arena Castelão, às 16h, e será o primeiro embate pós-decisão da competição regional, no dia 8 de maio, que findou no tetracampeonato do tricolor baiano.

O duelo contra o Bahia será o terceiro na temporada 2021. No retrospecto, uma vitória para cada time. No entanto, o triunfo dos baianos, o mais importante do ano – até o momento -, foi o divisor de água para os rivais regionais. Após o confronto decisivo pela Copa do Nordeste, o Bahia acumulou bons resultados na Série A e na Copa do Brasil, enquanto o Ceará caiu de rendimento e vive um momento conturbado internamente, além de um relacionamento hostil com a torcida alvinegra.

Legenda: Bahia venceu o Ceará na final da Copa do Nordeste e faturou o tetracampeonato da competição regional Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Momento do Ceará

A perda do título da Copa do Nordeste iniciou um momento adverso na equipe de Guto Ferreira. Após o insucesso na competição regional, o Ceará obteve resultados negativos no Campeonato Cearense (vice-campeão) e eliminações precoces na Copa Sul-Americana, quando dependia apenas de si para garantir a classificação, e na Copa do Brasil, eliminado pelo Fortaleza.

Retrospecto pós-Copa do Nordeste (6V, 4E e 4D):

Caucaia 1 x 6 Ceará (Campeonato Cearense)

Icasa 0 x 1 Ceará (Campeonato Cearense)

Ceará 0 x 0 Arsenal de Sarandí (Copa Sul-Americana)

Ceará 0 x 2 Fortaleza (Campeonato Cearense)

Ceará 5 x 2 Atlético-CE (Campeonato Cearense)

Ferroviário 0 x 3 Ceará (Campeonato Cearense)

Ceará 2 x 0 Bolívar (Copa Sul-Americana)

Fortaleza 0 x 0 Ceará (Campeonato Cearense – final)

Jorge Wilstermann 1 x 0 Ceará (Copa Sul-Americana – eliminado)

Ceará 3 x 2 Grêmio (Série A do Campeonato Brasileiro)

Fortaleza 1 x 1 Ceará (Copa do Brasil)

Santos 3 x 1 Ceará (Série A do Campeonato Brasileiro)

Ceará 0 x 3 Fortaleza (Copa do Brasil)

Chapecoense 0 x 0 Ceará (Série A do Campeonato Brasileiro)

Vale ressaltar que nos duelos contra Caucaia, Icasa, Atlético-CE e Ferroviário, o Ceará usou uma equipe alternativa focando os confrontos pela Copa Sul-Americana contra Arsenal de Sarandí (ARG), Bolívar (BOL) e Jorge Wilstermann (BOL).

Os resultados pós-decisão da Copa do Nordeste são refletidos no antes e depois. O revés sofrido diante do Bahia foi apenas o segundo, à época, desde o início da temporada 2021. Confira retrospecto pré-decisão abaixo (9V, 7E e 1D):

ABC 1 x 1 Ceará (Copa do Nordeste)

Ceará 3 x 1 Vitória (Copa do Nordeste)

Ferroviário 2 x 1 Ceará (Campeonato Cearense)

Altos 0 x 0 Ceará (Copa do Nordeste)

Ceará 0 x 0 Fortaleza (Copa do Nordeste)

Botafogo-PB 1 x 1 Ceará (Copa do Nordeste)

Ceará 2 x 0 CSA (Copa do Nordeste)

Sport 0 x 4 Ceará (Copa do Nordeste)

Ceará 3 x 0 Salgueiro (Copa do Nordeste)

Ceará 3 x 0 Sampaio Corrêa (Copa do Nordeste)

Ceará 3 x 1 Jorge Wilstermann (Copa Sul-Americana)

Ceará 2 x 0 Vitória (Copa do Nordeste)

Arsenal de Sarandí 0 x 0 Ceará (Copa Sul-Americana)

Bahia 0 x 1 Ceará (Copa do Nordeste)

Ceará 1 x 1 Pacajus (Campeonato Cearense)

Bolívar 0 x 0 Ceará (Copa Sul-Americana)

Ceará 1 x 0 Crato (Campeonato Cearense)

Legenda: Ceará foi eliminado na Copa do Brasil pelo seu arquirrival Fortaleza Foto: Divulgação / Ceará SC

Momento do Bahia

O Bahia, por sua vez, após conquista do tetracampeonato da Copa do Nordeste, vive um momento mais tranquilo com o torcedor, apesar das eliminações na semifinal do Campeonato Baiano (disputado com a equipe de transição) e na fase de grupos da Copa Sul-Americana. O desempenho na Série A do Brasileiro e a Copa do Brasil são avaliados como positivos.

Retrospecto pós-Copa do Nordeste (5V, 1E 4D):

Bahia 1 x 0 Bahia de Feira (Campeonato Baiano)

Bahia de Feira 3 x 0 Bahia (Campeonato Baiano)

Guabirá 0 x 1 Bahia (Copa Sul-Americana)

Independiente 1 x 0 Bahia (Copa Sul-Americana)

Bahia 2 x 4 Montevideo City Torque (Copa Sul-Americana)

Bahia 3 x 0 Santos (Série A do Campeonato Brasileiro)

Vila Nova 0 x 1 Bahia (Copa do Brasil)

RB Bragantino 3 x 3 Bahia (Série A do Campeonato Brasileiro)

Bahia 1 x 0 Vila Nova (Copa do Brasil)

Bahia 0 x 1 Internacional (Série A do Campeonato Brasileiro)