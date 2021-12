Ceará x América-MG: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ceará entra em campo neste domingo (05), às 19h (horário de Brasília), contra o América-MG, pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

A partida é encarada como decisão para cearenses e mineiros. Ambas equipes disputam posição para garantir classificação à Libertadores 2022. Para o duelo, mais de 45 mil torcedores alvinegros estão garantidos.

O meio-campista Vina e o atacante Erick são dúvidas para a partida. Os atletas se recuperam de um edema muscular na coxa direita.

Força como mandante

O duelo diante do América-MG será o último da temporada 2021 na Arena Castelão. O Ceará é o 3º melhor mandante da competição nacional, com 10 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Nos últimos cinco jogos atuando em solo cearense, o Alvinegro de Porangabuçu tem aproveitamento de 100%, com vitórias importantes e convincentes contra Fluminense, Cuiabá, Sport, Fortaleza e Corinthians.

Momento do adversário

A equipe comandada por Marquinhos Santos vive um momento de ascensão na competição nacional. No returno da Série A, são 30 pontos conquistados em 17 partidas, tendo a 3ª melhor campanha, atrás de Atlético-MG (36 pontos) e Flamengo (34 pontos).

O técnico, porém, não poderá contar com dois atletas peça-chaves no confronto: o zagueiro Ricardo Silva e o meia Alê cumprem suspensão automática diante do Ceará, após receberem 3º cartão amarelo na vitória contra a Chapecoense. Em contrapartida, o atacante Mauro Zárate volta a ficar à disposição de Marquinhos Santos.

Legenda: Mauro Zárate cumpriu suspensão diante da Chapecoense e volta a ficar à disposição do técnico Marquinhos Santos Foto: João Zebral / América

Prováveis escalações

Ceará

João Ricardo; Igor, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fernando Sobral e Fabinho; Rick, Lima e Mendoza; Jael. Técnico: Tiago Nunes.

América-MG

Matheus Cavichioli; Patric, Bauermann, Anderson e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Juninho Valoura (Fabrício Daniel); Ademir, Felipe Azevedo e Mauro Zárate. Técnico: Marquinhos Santos

Ficha técnica | veja onde assistir, horário e local

Ceará x América-MG - 37ª rodada da Série A do Brasileirão

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 05/12/2021 (domingo)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (FIFA-SP)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Daniel Luis Marques (SP)

Transmissão: Premiere, Rádio Verdes Mares e Tempo Real do Diário do Nordeste