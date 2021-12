Com retorno de Mauro Zárate, América-MG divulga lista de relacionados para enfrentar Ceará

O América-MG divulgou, nesta sexta-feira (3), a lista de relacionados para enfrentar o Ceará, no domingo (5), na Arena Castelão, em duelo válido pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Ao todo, o técnico Marquinhos Santos relacionou 24 atletas.

A lista conta com o retorno do argentino Mauro Zárate. O atacante desfalcou o Coelho na vitória por 3 a 0 diante da Chapecoense, na última terça-feira (30). O zagueiro Ricardo Silva e o meia Alê, porém, terão de cumprir suspensão automática e são baixas para a partida.

Para o duelo diante dos cearenses, Marquinhos Santos deverá escalar o América-MG com: Matheus Cavichioli; Patric, Bauermann, Anderson e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Juninho Valoura (Fabrício Daniel); Ademir, Felipe Azevedo e Mauro Zárate.

Legenda: Lista de relacionados do América-MG para enfrentar o Ceará, no domingo (5), pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro Foto: Divulgação / América-MG

Importância do duelo

O confronto diante do América-MG é o mais importante da temporada alvinegra. Na 9ª colocação, com 49 pontos - empatado em número de pontos com o Coelho -, o Ceará precisa vencer para seguir sonhando com uma vaga na Libertadores em 2022. Derrota praticamente anula as chances da equipe de Tiago Nunes.

Nas arquibancadas da Arena Castelão, mais de 45 mil torcedores estão presentes. Na Série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará é dono da 3ª melhor campanha como mandante, com 36 pontos conquistados em 18 partidas.