Com cláusula de renovação, lateral-esquerdo Bruno Pacheco tem permanência encaminhada no Ceará

Um dos principais nomes do atual elenco do Ceará, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco tem renovação encaminhada com o Vovô. O camisa 6 possui contrato até o fim de 2021, mas há cláusula de renovação automática e interesse de ambas as partes para a permanência, que deverá ser sacramentada oficialmente em breve.

Em junho, tanto o presidente Robinson de Castro como o próprio Bruno Pacheco já haviam abordado o tema. O jogador afirmou, em entrevista coletiva, que está feliz em Porangabuçu e a intenção era de permanecer no clube por vários anos.

“O presidente esteve aqui semana passada, falou da questão contratual, tem um cláusula de renovação automática até o final do ano que vem. É difícil você criar raízes em um clube hoje em dia, para o jogador isso é importante. É um clube onde eu me identifiquei muito, onde minha família já está estabilizada, onde eu gosto de estar, onde eu sou respeitado, já tenho histórias aqui, já títulos no clube. Então assim, é difícil, hoje em dia, você ter raízes em um clube e eu não pretendo sair daqui tão cedo, que eu fique aqui mais dois, três, quatro ou cinco anos”, disse ele, na ocasião.

O Diário do Nordeste apurou que as conversas para um desfecho positivo já estão bem encaminhadas, o que é uma ótima notícia para o torcedor alvinegro, tendo em vista que Pacheco é titular absoluto na lateral-esquerda e uma das principais lideranças do elenco.

Contratado para a temporada 2020, o jogador de 29 anos possui uma marca expressiva. Já são 109 jogos com a camisa alvinegra, sendo todos como titular. Deste total, ele foi substituído apenas 20 vezes, acumulando, portanto, 89 partidas completas. No ano passado, Bruno Pacheco foi um dos atletas do futebol mundial com maior minutagem em toda a temporada.