Ceará volta a enfrentar um time amazonense após 18 anos; veja retrospecto

O Ceará entra em campo nesta quarta-feira (15) às 21h30 (horário de Brasília) contra a equipe do Amazonas, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série B, na Arena Castelão. O Vovô volta a enfrentar uma equipe amazonense após 18 anos. A última vez aconteceu na vitória por 1 a 0 diante do São Raimundo, em 2006, pela segundona.

Outro fato curioso é que este jogo marca a primeira vez que as equipes se enfrentam na história. Até o momento, o time cearense já entrou em campo 33 vezes contra times do estado nortista. São 12 vitórias do Ceará, onze derrotas e dez empates. 40 gols marcados e 28 sofridos.

Os duelos são divididos nas seguintes competições: Campeonato Brasileiro séries A e B, e Copa do Brasil. Nas disputas pela segunda divisão o equilíbrio permanece, com seis vitórias do time cearense e seis derrotas.

Segundo levantamento feito pelo historiador do Ceará, Mauro Bastos, o Amazonas será o quinto adversário diferente daquele estado que o Vovô enfrentará. O Fast Club foi o primeiro adversário amazonense. Os outros oponentes foram: Nacional, Rio Negro e São Raimundo.

Situação na tabela

O alvinegro ocupa a décima posição na tabela da Série B, com cinco pontos. O Amazonas está na 15ª colocação, com quatro pontos.