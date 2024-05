Próximo adversário do Ceará na Série B, Amazonas terá pelo menos um desfalque para o duelo

Próximo adversário do Ceará na Série B do Brasileiro, o Amazonas terá pelo menos um desfalque para o duelo desta quarta-feira (15), na Arena Castelão. As equipes se enfrentam em jogo da quinta rodada da competição.

A equipe comandada por Adilson Batista vem de vitória por 1 a 0 em cima do Santos. A Onça segue sem poder contar com Sassá. O jogador continua em Manaus em tratamento médico. Ele também ficou de fora da partida contra o Peixe. As informações são do ge.

O jogador apresentou um problema na virilha no jogo contra a Ponte Preta, na terceira rodada da Série B. Sassá, que segue como artilheiro da equipe amazonense com sete gols marcados em 19 jogos, ainda não balançou as redes na segunda divisão nacional. Ele nao marca desde março.

O Amazonas está em 15º na tabela, com quatro pontos. Ao todo, uma vitória, um empate e duas derrotas. A equipe enfrenta o Ceará, que está em 10º lugar, nesta quata-feira (15), a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão.