Ceará vence Pires Ferreira por 8 a 6 no duelo de ida da final do Campeonato Cearense de Futsal

O Ceará venceu o Pires Ferreira por 8 a 6, nesta quarta-feira (15), no Ginásio Vozão, no duelo de ida da final do Campeonato Cearense de Futsal e largou em vantagem na grande decisão. João César (3x), Dedezinho (2x) Gabriel, Domar e Berim (contra) marcaram os gols do Alvinegro de Porangabuçu na partida, enquanto Paulo André (3x), Véi Mombaça (2x) e Fernando descontaram para os piresferreirenses.

Com a vitória, o Vozão joga por um empate para conquistar o tricampeonato cearense (2019-2021). O Pires Ferreira, por sua vez, precisa vencer o duelo para levar a partida para a prorrogação - em caso de empate na prorrogação, o título será decididos nos pênaltis.

A grande decisão do Campeonato Cearense de Futsal acontece no domingo (19), às 11h (horário de Brasília), no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza.