Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará tem Vina titular contra o Atlético-MG e novo problema com Dieguinho no DM

Equipes se enfrentam na Arena MRV pela 30ª rodada da Série A do Brasileirão

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 16:10)
Jogada
Legenda: O meia Vina entrou no decorrer do 2º tempo e desperdiçou grande chance para o Ceará
Foto: Ismael Soares / SVM

O Ceará teve novidades na sua escalação titular para a partida contra o Atlético-MG. O técnico Léo Condé optou por escalar o meia-atacante Vina como titular na partida deste sábado, pela 30ª rodada da Série A do Brasileirão 2025.

As ausências foram as do zagueiro Marcos Victor, dos meio-campistas Dieguinho e Lourenço e do atacante Pedro Henrique. Diante disso, o time titular foi: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Zanocelo e Vina; Galeano, Fernandinho e Pedro Raul.

O clube também divulgou atualizações no departamento médico do clube. Dieguinho, que estava na fase final da transição do tratamento por conta de um edema na panturrilha, apresentou uma lombalgia aguda e, por isso, foi vetado da partida.

O zagueiro Marcos Victor segue lesionado e passando por tratamento no setor de fisioterapia no departamento médico do Vovô.

Assuntos Relacionados

Jogada

São Paulo x Bahia pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

As equipes se enfrentam em jogo pela 30ª rodada da Série A

Redação Há 47 minutos

Jogada

Sport x Mirassol pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

As equipes se enfrentam em jogo pela 30ª rodada da Série A

Redação Há 1 hora
Vina em ação pelo Ceará contra o Bahia

Jogada

Ceará tem Vina titular contra o Atlético-MG e novo problema com Dieguinho no DM

Equipes se enfrentam na Arena MRV pela 30ª rodada da Série A do Brasileirão

Daniel Farias Há 1 hora

Jogada

Atlético-MG x Ceará ao vivo na Série A: acompanhe em tempo real

Na luta para se distanciar da zona de rebaixamento, as duas equipes movimentam a 30ª rodada do Brasileirão, na Arena MRV

Redação Há 1 hora

Jogada

Fluminense x Internacional pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

As equipes se enfrentam em jogo pela 30ª rodada da Série A

Redação Há 1 hora

Jogada

Fortaleza perde para o Atlético/PI no CFO e está eliminado do Brasileiro de Futsal

Atual campeão do torneio, Leão cai nas quartas de final

Vladimir Marques Há 2 horas