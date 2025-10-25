Ceará tem Vina titular contra o Atlético-MG e novo problema com Dieguinho no DM

O Ceará teve novidades na sua escalação titular para a partida contra o Atlético-MG. O técnico Léo Condé optou por escalar o meia-atacante Vina como titular na partida deste sábado, pela 30ª rodada da Série A do Brasileirão 2025.

As ausências foram as do zagueiro Marcos Victor, dos meio-campistas Dieguinho e Lourenço e do atacante Pedro Henrique. Diante disso, o time titular foi: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Zanocelo e Vina; Galeano, Fernandinho e Pedro Raul.

O clube também divulgou atualizações no departamento médico do clube. Dieguinho, que estava na fase final da transição do tratamento por conta de um edema na panturrilha, apresentou uma lombalgia aguda e, por isso, foi vetado da partida.

O zagueiro Marcos Victor segue lesionado e passando por tratamento no setor de fisioterapia no departamento médico do Vovô.