Ceará tem redução de lesões no primeiro semestre de 2025; veja ranking

O Ceará reduziu em 36% o número de lesões no primeiro semestre de 2025. O número mostra uma queda de casos com relação a 2022. Foram registradas 17 entre os meses de janeiro e junho. Confira abaixo a progressão dos resultados obtidos pelo Centro de Saúde e Performance (CESP) do Alvinegro, que tem atuado de forma integrada para dar o melhor suporte aos atletas com objetivo de prevenir contusões, reduzir as lesões musculares e acelerar o processo de cicatrização.

Ranking de lesões no primeiro semestre (2022-2025)

2022: 33 lesões

2023: 25 lesões

2024: 22 lesões

2025: 17 lesões

Ranking de lesões musculares no primeiro semestre (2022-2025)

2022: 28 lesões

2023: 11 lesões

2024: 19 lesões

2025: 8 lesões

"O CESP reforça, a cada semestre, seu compromisso com uma abordagem que vai além da prevenção e tratamento de lesões. O foco é maximizar a longevidade atlética e otimizar a performance, respeitando as individualidades de cada jogador. Os números falam por si: estamos em um ciclo de constante evolução, sustentado por ciência, inovação e paixão pelo que fazemos. Seguiremos trabalhando para que nossos atletas estejam sempre prontos para dar o seu melhor em campo — com saúde, segurança e excelência", ressaltou André Martins, head do Centro de Saúde e Performance do Ceará.

O CESP recebeu investimento superior a R$500 mil reais e foca na atuação interdisciplinar, integrando áreas como fisiologia, preparação física, medicina esportiva, fisioterapia, nutrição, psicologia, odontologia e serviço social.

"A política de investimento no CESP priorizou tecnologia, capacitação profissional e consolidação de processos, resultando em maior disponibilidade física do elenco, redução da gravidade das ocorrências clínicas e otimização do rendimento coletivo. Os resultados refletem a maturidade de uma gestão que compreende saúde e performance como eixos estruturantes para a alta competição", completou André Martins.

Com a pausa no calendário nacional por conta da Data Fifa, o grupo terá férias de 15 dias e retoma as atividades no dia 23 de junho com foco no Campeonato Brasileiro e na Copa do Nordeste.