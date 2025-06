Atacante do Ceará, Pedro Henrique é alvo do Athletico-PR

Pedro Henrique é alvo do Athletico-PR. O Ceará recebeu proposta pelo atacante, mas não tem intenção de liberar o jogador, pois espera contar com ele para o restante da temporada. O atacante, que tem contrato com o Alvinegro até o final de 2026, é titular no time comandado por Léo Condé. A informação é do ge.

O clube paranaense ofereceu uma compensação financeira, mas o Alvinegro não tem interesse na negociação. O jogador de 34 anos chegou para reforçar a equipe cearense nesta temporada. Ao todo, o jogador já entrou em campo pelo Vovô 20 vezes e marcou cinco gols.

Jogadores e comissão técnico do Ceará estão de férias com a pausa no calendário nacional para a Data Fifa. A equipe volta a campo somente no dia 12 de julho, para o Clássico-Rei.