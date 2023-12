Ceará tem interesse na contratação do atacante Caio Dantas, do Vila Nova

O centroavante Caio Dantas, do Vila Nova, é um dos alvos do Ceará no mercado de transferências. O Diário do Nordeste apurou que o Ceará é uma das equipes que demonstrou interesse em contar com o jogador na temporada 2024.

Apesar disso, até o momento não há nenhum acerto entre Caio, Ceará e Vila Nova, e o staff do jogador ainda avalia as sondagens recebidas para decidir junto ao atleta o destino do atacante de 30 anos. Até o momento, nove equipes demonstraram interesse em Caio.

Legenda: Caio Dantas com a camisa do Vila Nova Foto: Beto Correa/Vila Nova

Caio Dantas foi um dos destaques do Vila Nova na temporada 2023, quando a equipe goiana ficou próxima de conquistar o acesso à Série A do Brasileirão. Com a camisa do Tigre, foram dez gols e duas assistências em 32 jogos disputados.

O centroavante também soma passagens por Osasco Audax, América-MG, Cuiabá, Sampaio Corrêa, Náutico, Criciúma, entre outros. A melhor temporada da carreira foi com a camisa do Sampaio Corrêa, em 2020, quando somou 17 gols em 36 jogos.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.