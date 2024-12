Ceará sonda Fernando Sobral, mas negociação com o Cuiabá é difícil; entenda

O Ceará tem interesse na contratação do meio-campista Fernando Sobral, do Cuiabá, para a temporada 2025. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (18) pelo presidente do clube, João Paulo Silva, em entrevista à Central do Mercado, do ge.

“O Fernando Sobral fizemos uma sondagem. [...] É um jogador interessante, jogou algumas temporadas aqui no Ceará”, disse João Paulo. Fernando Sobral vestiu a camisa do Ceará entre as temporadas 2019 e 2022, na Série A do Brasileirão.

Legenda: Fernando Sobral durante jogo do Ceará Foto: Thiago Gadelha/SVM

Apesar do interesse do Ceará, a negociação é vista como difícil pelo Ceará. O Cuiabá só tem interesse em negociar Fernando Sobral de forma definitiva, através de uma venda, o que dificultaria os planos de João Paulo Silva.

“O Cuiabá quer vender o atleta e isso está um pouco fora da nossa realidade nesse momento. Infelizmente tivemos que vendê-lo por conta do rebaixamento. Mas a compra está fora dos nossos planos”, completou.