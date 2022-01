Ceará se reapresenta e inicia preparação para temporada 2022

A temporada de 2022 começou oficialmente para o elenco do Ceará. Jogadores e comissão técnica se reapresentaram na tarde deste sábado (8) no CT de Porangabuçu. Ao todo, 32 atletas do atual elenco estiveram presentes neste primeiro dia de trabalho.

Avaliações físicas, exames médicos, reunião com a comissão técnica e treino em campo foram algumas das atividades do elenco alvinegro para hoje. Entre as contratações anunciadas, os laterais Michel Macedo, Nino Paraíba e Victor Luis; os volantes Richard e Richardson; e o atacante Iury Castilho. Dentre eles, apenas Iury Castilho não entrou em campo e seguiu fazendo exames médicos. A equipe alvinegra ainda segue em busca do 'camisa 9' para este ano.

Legenda: Jael se reapresenta no CT de Porangabuçu Foto: Juscelino Filho/Sistema Verdes Mares

Jael também apareceu no campo, mas ainda segue se recuperando de cirurgia e utiliza bota ortopédica. O jogador deve desfalcar o Vovô por, no mínimo, seis meses, segundo o presidente do Ceará, Robinson de Castro.

O Ceará vai disputar cinco competições ao longo da temporada: Copa do Nordeste, Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileirão e Campeonato Cearense.