Francês Franck Ribéry foi oferecido ao Ceará, revela presidente Robinson de Castro

O presidente Robinson de Castro, do Ceará, revelou em entrevista ao Central do Mercado, do ge.globo, que o meia-atacante francês Franck Ribéry foi oferecido ao clube. O mandatário alvinegro, porém, não sabia que o atleta seguia atuando profissionalmente.

"Ontem me ligaram oferecendo o Ribéry, da França. Está jogando... sabia nem que ela estava jogando ainda. Do mesmo jeito que vocês (repórteres) colocaram o Pato, ontem foi o Ribéry e amanhã pode ser o Neymar. Quem sabe. Tomara! [...] Um agente me ligou e perguntou 'vale a pena ir atrás do Ribéry?'"

Com 38 anos, o meia-atacante está defendendo o Salernitana, da Itália, na disputa da Serie A. Na atual temporada, disputou 12 partidas e deu duas assistências.

Legenda: Franck Ribéry disputa a Serie A do Campeonato Italiano pelo Salernitana Foto: MIGUEL MEDINA / AFP

Busca por um camisa 9

Robinson de Castro ainda citou a busca do Ceará por um centroavante. Ao ser questionado sobre o argentino Silvio Romero, do Independiente-ARG, o presidente deixou claro que não obteve resposta, mas que o clube enviou proposta para os Rojos e para o atleta buscando a aquisição em definitivo.

O mandatário, porém, não descartou busca por outros centroavantes e garantiu que segue observando o mercado nacional e internacional.