Fortaleza não tem interesse em Silvio Romero e busca outros atacantes no mercado

A grande novela que se transformou a possível transferência de Silvio Romero para o Ceará ganhou novos capítulos na noite desta quinta-feira (07).

O jornalista Matias Martinez, da 'Radio La Red', da Argentina, noticiou que o Fortaleza teria entrado na briga para contratar o atacante do Independiente.

"Em @DeLaCunaAlInf contamos que Fortaleza também coloca pressão por Silvio Romero. Ceará sondou “Puma” Gigliotti. Independiente não descarta fazer oferta por Gigliotti", disse.

A coluna apurou que o Tricolor do Pici não tem interesse no artilheiro do Rey de Copas e que tem outra lista de alvos para o ataque em vista.

Estratégia de leilão é antiga

Entre Ceará e Fortaleza, a situação colocada na imprensa argentina parece configurar uma estratégia velha no mundo do futebol que é associar ao rival do time que se negocia uma suposta oferta para elevar a pressão para fechamento do negócio.

O repórter Danilo Queiroz, do Futebolês, noticiou que o Ceará já busca outros nomes no mercado e que não vai elevar proposta por Romero por estar entrando em leilão. Gigliotti seria uma opção apontada pelo jornalista argentino Matias Martinez.