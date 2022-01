Ceará se aproxima de Silvio Romero, mas tenta fechar acordo com Independiente

O atacante Silvio Romero, do Independiente-ARG, está perto de chegar a um acordo e defender a camisa do Ceará nesta temporada. A reunião com o novo técnico da equipe argentina, Eduardo Domínguez, não surtiu efeito, e o jogador decidiu que não seguirá no Rojo, clube que defende desde 2017, mas que tem problemas financeiros. A apuração é do repórter Déo Luís, da Rádio Verdes Mares.

Com contrato com o Rey de Copas até 2023, Romero tenta liberação. As dívidas com o atleta podem representar um trunfo para o Ceará.

Ainda na tarde desta quinta, o novo técnico do time argentino chegou a dizer que queria que Romero tomasse "a melhor decisão", se referindo às possíveis propostas de outras equipes.

LEIA TAMBÉM Jogada Ceará chega a 17 saídas no elenco e pode ter mais atletas indo para outros clubes

Com histórico goleador, o atacante é o principal nome da equipe, marcou 22 gols em 55 jogos na última temporada e deve chegar a Porangabussu com status de titular no ataque.

O Ceará anunciou Iury Castilho no setor de ataque e Silvio Romero pode chegar para aumentar o número de contratações da equipe, que até o momento já soma seis reforços. São eles: o lateral esquerdo Victor Luís, os laterais direitos Michel Macedo e Nino Paraíba e os volantes Richard e Richardson.