Técnico do Independiente fala sobre Romero, alvo do Ceará, e quer que ele "tome a melhor decisão"

Desde que o nome do atacante Silvio Romero passou a ser cogitado para o Ceará, a imprensa argentina assiste atentamente ao desenrolar da negociação. Na tarde desta quinta-feira (5), o novo técnico do Independiente, Eduardo Domínguez, realizou sua primeira entrevista coletiva e foi questionado sobre a permanência do atleta.

"Sabemos o que ele é, o que representa, é o capitão e o goleador da equipe, um dos que mais têm gols na Argentina. Sabemos o que pode nos dar, mas vai depender das conversas que tenham Silvio e a diretoria para que ele esteja bem. Nós estamos muito motivados para dar o melhor a ele. Queremos que esteja bem. Se está bem, ele pode nos dar muito. É um grande goleador. Vamos focar para que ele esteja bem para tomar a melhor decisão", comentou Domínguez.

Defendendo a camisa do Rojo desde 2017, Romero tem contrato vigente até junho de 2023, e apesar das dívidas salariais, o que poderia ser um facilitador da negociação, o Independiente tem interesse apenas na venda do jogador. Segundo o jornal Diário Olé, da Argentina, o centroavante irá se reunir ainda na tarde desta quinta-feira com Eduardo Domínguez para definir seu futuro.

AGUARDANDO REFORÇOS

Legenda: O atacante Silvio Romero é um dos principais destaques do Independiente, da Argentina Foto: Alejandro Pagni / AFP

Até o momento, o Ceará anunciou cinco contratações: o lateral esquerdo Victor Luís, os laterais direitos Michel Macedo e Nino Paraíba, os volante Richard e Richardson, e o atacante Iury Castilho. A expectativa do departamento de futebol é conseguir até três novos nomes para 2022.