Ituano x Fortaleza: onde assistir, horário, palpites e ficha técnica

O Fortaleza enfrenta o Ituano-SP nesta sexta-feira (7), às 13h15 (horário de Brasília), no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira (Suzanão), em Suzano, pela 2ª rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e pode encaminhar sua classificação ao mata-mata da competição.

Na estreia da Copinha, o Leão goleou o Concórdia-SC por 6 a 0, garantindo-se na liderança do Grupo 16. O Ituano estreou empatando com o União Suzano em 1 a 1.

Para a partida, o técnico Júnior Câmara deverá repetir a escalação utilizada diante do Concórdia, com a presença do meio-campista Affonso e do atacante colombiano Juan Martínez.

Ficha técnica | veja local, horário e onde assistir

Ituano x Fortaleza - 2ª rodada do Grupo 16 da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Local: Estádio Municipal Francisco Marques Figueira (Suzanão), em Suzano (SP)

Data: 07/01/2022 (sexta-feira)

Horário: 13h15 (de Brasília)

Árbitro: Leandro Carvalho de Oliveira

Assistentes: João Petrucio Marimônio de Jesus dos Santos e Bruno Henrique Mascarenhas Moura

Transmissão: YouTube da Copinha (clique aqui)

Prováveis escalações

Ituano-SP: Jian Kayo; Madison, Guilherme, Bryan e Thiago; Vitor André, Calebe e Gabriel de Souza; Aluísio, Kaíque Clemente e Felipe Fonseca. Técnico: Luiz Antônio.

Fortaleza: Hugo; Marcos Vinicius, João Henrique, Patrick e Habraão; Miguel, Geilson Almeida, Ryan, Sammuel; Juan e Erick. Técnico: Júnior Câmara.