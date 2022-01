Com show de Juan Martínez, Fortaleza goleia Concórdia na estreia da Copinha

O Fortaleza goleou o Concórdia-SC por 6 a 0, nesta terça-feira (4), no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, em Suzano, na estreia da Copa São de Futebol Júnior, com gols de Juan Martínez (3x), Affonso, Marcos Vinicius e Douglas Cunha, e assumiu a liderança do Grupo 16 da competição.

A equipe de Júnior Câmara volta a campo na sexta-feira (7), às 13h15 (horário de Brasília), contra o Ituano. Em caso de vitória, o Leão pode garantir classificação ao mata-mata com uma rodada de antecedência.

O jogo

O Fortaleza pouco sofreu riscos enfrentando o Concórdia-SC. Com amplo domínio do meio-campo, a equipe cearense buscou o gol desde os primeiros minutos da partida. Juan Martínez teve a oportunidade, mas parou na boa defesa do goleiro Guilherme.

Quando a chance apareceu novamente, o colombiano não desperdiçou. Após o gol de Martínez, o Fortaleza cresceu na partida e marcou mais dois gols em cinco minutos (Affonso, aos 28, e Marcos Vinicius, aos 31). Antes do apito final, o atacante marcou mais uma vez.

Com a vitória praticamente encaminhada no 1° tempo, o Fortaleza voltou para a etapa final administrando o resultado e poupando-se para o próximo confronto. Apesar do resultado confortável, o Leão ainda marcou mais duas vezes com: Juan Martínez, coroando a excelente partida do atacante colombiano, e Douglas Cunha, nos acréscimos.