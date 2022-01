Fortaleza x Concórdia-SC: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta terça-feira (04), às 15h15 (horário de Brasília), contra o Concórdia-SC. O duelo acontece no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, em Suzano, sede do Grupo 16 da competição.

Sob o comando do técnico Júnior Câmara, o Tricolor do Pici disputará a competição de base pela 18ª vez, sendo o representante cearense com mais participações na Copinha. A última participação aconteceu em 2020, mas o Leão acabou eliminado na 1ª fase, ao conquistar apenas três pontos no Grupo 9, que tinha Votuporanguense, Tanabi e Brasil de Pelotas.

Preparação

A equipe tricolor realizou toda a preparação no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú. Antes de chegar à capital paulista, o Fortaleza disputou dois amistosos: empate contra o Ferroviário (0 x 0) e derrota para o Maracanã (2 x 1).

Na última competição de base disputada antes da Copinha, o Leão ficou na vice-liderança do Grupo D da Copa do Nordeste Sub-20, mas não conseguiu a classificação para a fase mata-mata. Em seis partidas no torneio regional, o Fortaleza venceu três e empatou três, somando 12 pontos, com 16 gols marcados e apenas 7 sofridos.

Ficha técnica | veja local, horário e onde assistir

Fortaleza x Concórdia - 1ª rodada do Grupo 16 da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Local: Estádio Municipal Francisco Marques Figueira (Suzanão), em Suzano (SP)

Data: 04/01/2022 (terça-feira)

Horário: 15h15 (de Brasília)

Árbitro: Leonel Marcos Fialho da Silva

Assistentes: Welber Venancio da Silva e Ricardo Luis Buzzi

Transmissão: Eleven Sports e Paulistão Play

Prováveis escalações

Fortaleza: Hugo; Marcos Vinicius, João Henrique, Patrick e Habraão; Miguel, Geilson Almeida, Ryan, Sammuel; Juan e Erick. Técnico: Júnior Câmara.

Concórdia-SC: Eduardo Parizotto; Erick Santos, Léo Correia, Alex Neres e Caio Mores; Bryan Amancio, Enzo Mendes e Felipe Schoeninger; Lucas Berchieri, Guilherme Alexandre e Emmanoel da Silva. Técnico: Adilson.