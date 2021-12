Copinha: saiba grupo do Fortaleza na competição, regulamento, dias de jogos e transmissão

O Fortaleza Esporte Clube será um dos representantes do Estado na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em sorteio que definiu grupos e sedes da competição, na última sexta-feira (18), o Leão do Pici disputará a 1ª fase em Suzano, a 50 km da capital paulista. Figurando no Grupo 16 da competição, o Tricolor terá a companhia do Concórdia-SC, Ituano e União Suzano (anfitrião).

As partidas da equipe leonina acontecerão entre os dias 04 e 10 de janeiro ( veja o calendário de jogos abaixo ). A final do torneio acontece no dia 25, dia que marca o 468° aniversário de São Paulo.

Equipe com maior número de participações na história da Copa São Paulo de Futebol Júnior, tendo participado 18 vezes (contando com a edição 2022), o Fortaleza busca repetir o feito de 2008, quando chegou nas quartas de final (melhor campanha de um clube cearense na competição), sendo eliminado pelo Rio Branco-SP. Na ocasião, o Leão do Pici somou três vitórias, um empate e duas derrotas.

Jogos do Fortaleza na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022

04.01.22 - Fortaleza x Concórdia-SC | 15h15, em Suzano

07.01.22 - Fortaleza x Ituano | 13h15, em Suzano

10.01.22 - Fortaleza x Suzano-SP | 15h15, em Suzano

Legenda: Fortaleza disputará a Copa São Paulo de Futebol Júnior com o elenco que disputou a Copa do Nordeste Sub-20 Foto: Lucas Emanuel / Fortaleza EC

Regulamento da competição, calendário e transmissão

Com 128 times participantes, a Copa São Paulo de Futebol Júnior é dividida em 32 grupos, com quatro equipes cada. Os dois melhores de cada grupo avançam ao mata-mata. Veja abaixo o calendário da competição:

1ª fase - 02 a 11 de janeiro

2ª fase - 12 e 13 de janeiro

3ª fase - 14 e 15 de janeiro

Oitavas de final - 16 e 17 de janeiro

Quartas de final - 18 a 20 de janeiro

Semifinal - 21 e 22 de janeiro

Final - 25 de janeiro

As partidas da Copinha poderão ser acompanhadas via SporTV, no YouTube da ElevenSports e na plataforma de streaming Paulistão Play. A final da Copa São Paulo de Futebol Júnior será transmitida ao vivo pela TV Globo.