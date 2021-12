Fortaleza divulga lista de inscritos na Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja nomes e numerações

O Fortaleza Esporte Clube definiu os 30 atletas que irão compor o grupo que disputará a Copa São Paulo de Futebol Júnior. No Grupo 16 da competição, o Tricolor terá a companhia do Concórdia-SC, do Ituano e do União Suzano (anfitrião). A cidade-sede será Suzano, a 50 km da capital paulista.

A comissão técnica do Tricolor do Pici será formada pelo técnico Júnior Câmara, o auxiliar Danilo Benjamim, o preprador físico William Basso e o preparador de goleiros Mailson Barbosa. Dos 30 atletas inscritos na Copinha, apenas 23 viajarão para a cidade-sede. Os sete atletas remanescentes estão sob observação, podendo integrar o grupo posteriormente, caso a comissão ache necessário.

A estreia do Fortaleza acontece no dia 04 de janeiro (terça-feira), às 15h15 (horário de Brasília), contra o Concórdia-SC. Clique aqui para saber regulamento, dias de jogos e transmissão do Tricolor na Copinha.

Legenda: Fortaleza disputará a Copa São Paulo de Futebol Júnior pela 14ª vez na história Foto: Lucas Emanuel / Fortaleza EC

Lista de inscritos do Fortaleza para a Copinha

Goleiros

1 - Arthur

12 - Hugo

23 - Murilo

Zagueiros

3 - Habraão

4 - Patrick

14 - João Henrique

15 - Geilson Souza

Laterais

2 - Marcos Vinicius

16 - Matheus Oliveira

6 - Miguel

13 - Júlio Henrique

25 - Guilherme Moura

28 - Renan

Volantes

5 - Geilson Almeida

8 - Ryan

17 - Marcondes

18 - Lucas Kallyel

27 - Bolívia

Meio-campistas

7 - Affonso

10 - Sammuel

20 - Pedrinho

30 - Emmanuel

Atacantes

9 - Juan Martínez

11 - Erick Cunha

19 - Gabriel

21 - Wendel

22 - Douglas Cunha

24 - Breno

26 - Yan

29 - Luan