Ceará empata com São Bernardo-SP e vai fazer confronto direto na última rodada por vaga na Copinha

O Ceará empatou em 1 a 1 diante do São Bernardo-SP na tarde deste sábado (8), no Estádio Doutor Jayme Cintra, em Jundiaí, pela 2ª rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os gols foram marcados por Felipe Diogo, para a equipe paulista, em cobrança de pênalti aos 29 minutos do primeiro tempo. O Ceará diminuiu na segunda etapa. Após cruzamento de Caio Rafael, Felipe Micael deixou tudo igual para o Vovô.

Com dois pontos, a equipe alvinegra ocupa a terceira colocação do grupo 18. Para seguir vivo na competição, o Ceará precisa vencer o confronto direto contra o Paulista na 3ª e última rodada do certame. A partida acontece na próxima terça-feira (11), às 15h15 (horário de Brasília), no Estádio Doutor Jayme Cintra, em Jundiaí (SP).

O JOGO

A equipe alvinegra entrou em campo com uma escalação diferente da primeira rodada. O técnico Juca Antonello promoveu alterações no gol, com a entrada de Wilder, por causa da suspensão de Davi. O atacante João Victor, de 17 anos, iniciou entre os titulares pela primeira vez após marcar um gol diante do Bragantino-PA.

O Ceará propôs o jogo e teve chances reais de abrir o placar. Logo no início da partida, Pedro Igor cobrou falta a favor do alvinegro, mas a bola passou por cima do gol. Rapidamente o São Bernardo-SP reagiu com Jesus Júnior, também de falta, e o goleiro Wilder fez bela defesa.

Aos 10 minutos, no bate e rebate, a bola sobrou para Romarinho, que tentou de fora da área por cima do gol, levando perigo ao gol do São Bernardo-SP.

Aos 27 minutos, Gabriel Moisés sofreu pênalti para a equipe paulista e Felipe Diogo converteu a cobrança aos 29 minutos, abrindo o placar para o São Bernardo.

Logo no início do segundo tempo, o Ceará reagiu e após cruzamento de Caio Rafael, Felipe Micael deixou tudo igual para o Vovô. A partida seguiu movimentada, com o Ceará chegando ainda mais forte ao gol do São Bernardo-SP, mas o destaque da partida foi mesmo as defesas do goleiro da equipe paulista, Paulo Victor. Na reta final da segunda etapa, aos 41, Rafinha perdeu grande chance para o Ceará na cara do gol.

