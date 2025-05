Ceará sai na frente nas Oitavas da A3 do Brasileiro Feminino e joga por um empate para avançar

O Ceará saiu na frente no confronto das Oitavas de Final da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. O Vozão venceu o Ypiranga-AP por 1x0, gol de Jojo, no estádio Franzé Moraes, em Itaitinga (CE).

Com o resultado, as meninas do Vozão jogam por um empate no jogo de volta para estarem nas quartas de finais. Se perder por um gol de diferença a vaga será decidida nos pênaltis. A partida de volta será no dia 24, às 16 horas, no Estádio Municipal Glicério de Souza Marques, em Macapá (AP).

Legenda: Técnico do time feminino do Ceará, Erivélton avaliou o resultado do Vozão no jogo de ida das Oitavas Foto: Gabriel Silva / Ceará SC

O técnico Erivélton Vianna, avaliou a vantagem do Ceará no jogo de ida:

"Era importante sairmos com a vantagem. O placar poderia ter sido maior, criamos muitas oportunidades. Agora é recuperar as atletas e corrigir nossos erros. Sabemos que será um jogo difícil, jogaremos na casa do adversário, vimos as qualidades e as falhas e vamos tentar explorar isso. Será um jogo mais psicológico do que físico e técnico. Ficamos felizes pela vitória. Agora é trabalhar para voltar de lá com a classificação", disse Erivelton Viana.