Ceará retoma atividades em semama livre de jogos

Equipe volta a jogar contra o Vasco após Data Fifa

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 21:55)
Jogada
Legenda: Ceará retoma atividades nesta segunda-feira.
Foto: Felipe Santos/Ceará SC

O Ceará retomou as atividades em campo nesta segunda-feira (1), no CT de Porangabuçu. A equipe foi derrotada pelo Juventude na última rodada do Brasileirão e agora foca na preparação para encarar o Vasco. O técnico Léo Condé comandou as atividades. 

Os atletas que não iniciaram a partida contra o Juve foram a campo e realizaram trabalho técnico. Os atletas retomam as atividades na quinta-feira. Os trabalhos serão finalizados na manhã de sexta. 

O elenco volta a descansar no fim de semana. O Ceará volta a campo somente no dia 14 de setembro, quando a equipe visita o Vasco em São Januário. O duelo será válido pela 23ª rodada do Brasileiro, a partir das 15h (de Brasília).

