Ceará retoma atividades em semama livre de jogos

O Ceará retomou as atividades em campo nesta segunda-feira (1), no CT de Porangabuçu. A equipe foi derrotada pelo Juventude na última rodada do Brasileirão e agora foca na preparação para encarar o Vasco. O técnico Léo Condé comandou as atividades.

Os atletas que não iniciaram a partida contra o Juve foram a campo e realizaram trabalho técnico. Os atletas retomam as atividades na quinta-feira. Os trabalhos serão finalizados na manhã de sexta.

O elenco volta a descansar no fim de semana. O Ceará volta a campo somente no dia 14 de setembro, quando a equipe visita o Vasco em São Januário. O duelo será válido pela 23ª rodada do Brasileiro, a partir das 15h (de Brasília).