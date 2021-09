Ceará renova contrato com zagueiro Gabriel Lacerda até 2024

O Ceará acertou a renovação de contrato do zagueiro Gabriel Lacerda até o fim de 2024. Clube e jogador já haviam chegado a um acordo para um novo vínculo e, nesta quinta-feira (2), o novo contrato do atleta foi divulgado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, confirmando a extensão.

O contrato anterior era válido até dezembro de 2021, e agora o Ceará se resguarda com segurança para evitar assédio sobre o defensor de 22 anos.

O jovem zagueiro vem da base do clube e também atuou no time de aspirantes, mas tem sido bastante aproveitado no elenco principal nesta temporada. Lacerda teve a difícil missão de substituir o zagueiro e ídolo Luiz Otávio e foi muito bem.

Ele fez 19 partidas, sendo 12 como titular na Série A do Brasileirão, e marcou dois gols. A renovação de contrato demonstra a confiança do clube no jogador, com a expectativa de que ele possa garantir um retorno esportivo, no presente, e também financeiro, no futuro.

Além de Gabriel Lacerda, o Ceará conta atualmente com outros quatro defensores no elenco: Messias, Luiz Otávio, Klaus e Alan Uchôa.