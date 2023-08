Ceará recebe advertência da CBF por cânticos homofóbicos em jogo contra o Vila Nova

A CBF notificou o Ceará pelos cantos homofóbicos da torcida alvinegra no jogo contra o Vila Nova, pela Série B, na Arena Castelão. A entidade recebeu a denúncia feita pelo Coletivo de Torcidas Canarinhos LGBTQ e pede que o clube tome providências. O caso não foi registrado em súmula, mas houve registro em vídeo, além de notícias divulgadas pela imprensa.

A Confederação solicitou ao Vovô informações sobre as providências tomadas para a apuração do ocorrido, além da identificação e punição dos infratores. A entidade pede ainda para receber todos os documentos relativos às apurações. É importante ressaltar que o time não foi punido.

O documento enviado pela CBF traz relato de um possível ato de homofobia que teria sido causado pela torcida alvinegra. Um grupo numeroso de pessoas teria entoado músicas homofóbicas se referendo aos torcedores do Fortaleza.

A CBF ressaltou preocupação com a denúncia, em especial por ser numa partida em que o Vovô realizava uma ação contra a homofobia. Assim, os avisos no sistem de som e nos telões do estádio, que pediam para evitar ações preconceituosas, foram desrespeitados.

CONGRESSO CONTRA VIOLÊNCIA NOS ESTÁDIOS

Na última quinta-feira (27), o Ceará realizou o 1º Congresso sobre o Racismo, homofobia e violência nos estádios. A iniciativa foi da Coordenação de Torcidas Organizadas.

Além de torcedores, autoridades também participaram do encontro: Dr. Edivando Elias de França, Coordenador do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudetor - MPCE); Regis Alves, representante da ANATORG (Associação Nacional das Torcidas Organizadas), além da Polícia Civil e Militar.