Ceará promove congresso contra racismo, violência e cantos homofóbicos nos estádios

Com iniciativa e organização da Coordenação de Torcidas Organizadas do clube, o Ceará realiza nesta quinta-feira (27) o 1° Congresso abordando pautas importantes. Racismo, homofobia e violência nos estádios são os assuntos que devem ser discutidos às 18h30, no Ginásio do Vozão.

O Congresso contará com a presença do Dr. Edivando Elias de França, Coordenador do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudetor - MPCE); Regis Alves, representante da ANATORG (Associação Nacional das Torcidas Organizadas), além da Polícia Civil e Militar.

EPISÓDIO LAMENTÁVEL

Na última partida em casa, diante do Vila Nova-GO, realizada no dia 19 de julho (quarta-feira), parte da torcida do Ceará protagonizou um episódio lamentável. Durante um aviso da arena Castelão contra cantos homofóbicos, foi possível ouvir vaias contra a campanha e uma maior entonação nas músicas de cunho preconceituoso.