Ceará pode ter papel fundamental na luta pelo acesso na última rodada da Série B; entenda

Apesar de não ter chances de acesso à Série A ou rebaixamento à Série C, o Ceará pode ter papel decisivo nas definições na última rodada da Série B, que será disputada no próximo sábado (25). O Vovô enfrenta o Juventude, atual terceiro colocado do torneio.

Na luta pelo acesso, são seis equipes para duas vagas: Juventude (62), Vila Nova (61), Atlético-GO (61), Novorizontino (60), Mirassol (60) e Sport (60). Caso vença o Ceará, o Juventude confirma o acesso, mas caso não vença, terá de torcer por outros resultados.

Legenda: Juventude x Ceará Foto: Gabriel Tadiotto / EC Juventude

Sendo assim, uma vitória do Ceará na última rodada poderia ser benéfica para equipes como Atlético-GO, Novorizontino, Mirassol e Sport, que estão atualmente fora do G-4 e tentam a entrada no grupo dos quatro que garantem vaga na próxima edição da Série A.

CONFIRA OS JOGOS IMPORTANTES PARA O ACESSO

Atlético-GO x Guarani (sábado, 17h)

Novorizontino x Criciúma (sábado, 17h)

Sport x Sampaio Corrêa (sábado, 17h)

Ceará x Juventude (sábado, 17h)

Tombense x Mirassol (sábado, 17h)

ABC x Vila Nova (sábado, 17h)

Vitória, na primeira colocação com 72 pontos, e Criciúma, na vice-liderança com 64 pontos, já confirmaram o acesso à Série A do Brasileirão. O Ceará é o 11º colocado, com 50 pontos, e não pode mais subir ou descer na tabela de classificação.

