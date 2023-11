Mancini desenha planos do elenco para 2024: 'um time mais a cara do Ceará'

A uma rodada de encerrar o ano de 2023, o Ceará já pensa na próxima temporada. O treinador da equipe, Vagner Mancini, está dentro dos planos para 2024 e vai ser parte ativa na reformulação do time.

Segundo o comandante alvinegro, a meta do Vozão é montar um time que trabalhe com muita intensidade.

"A gente tem que montar um time que realmente tenha mais a cara do Ceará, um time de força, de velocidade, um time que seja intenso o jogo todo. E, para isso, com certeza a gente vai ter que buscar algumas alterações", destacou.

Para isso, segundo Mancini, o elenco precisa passar por algumas modificações.

"Nós ainda não definimos quanto em percentual, mas eu já posso adiantar que uma boa parte do elenco será modificada sim. Até porque a gente entende que isso vai oxigenar bastante o clube, as ideias", pontuou.

No ano que vem o Alvinegro disputa Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e a Série B do Campeonato Brasileiro.