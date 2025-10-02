Ceará pode ganhar posições e ‘colar’ no G-8 da Série A após tropeços de concorrentes

O Ceará tem a oportunidade de “colar” no G-8 da Série A do Brasileirão 2025 nesta quinta-feira (2), caso vença o Vitória em partida válida pela 26ª rodada. As duas equipes se enfrentam às 19h, no estádio Barradão, em Salvador (BA).

O Ceará ocupa atualmente a 11ª posição, com 31 pontos. Em caso de vitória, chegaria a 34 pontos, ultrapassando o Grêmio (décimo lugar, com 33 pontos, empatou com o Santos) e o RB Bragantino (nono, com 33 pontos, empatou com o Mirassol), assumindo a nona posição.

Legenda: Ceará venceu o Vitória por 1 a 0, com gol de Marllon, no primeiro turno do Brasileirão Foto: Thiago Gadelha/SVM

Outro resultado positivo para o Ceará foi a derrota do Vasco, que perdeu por 3 a 0 para o Palmeiras na última quarta-feira (1º). A equipe carioca está logo atrás do Vovô na tabela, na 12ª posição, mas estacionou nos 30 pontos, não conseguindo ultrapassar o Ceará.

O Ceará chega motivado para a partida contra o Vitória após vencer o São Paulo fora de casa, no início da semana. O adversário vive momento complicado, perdeu os últimos três jogos e está na 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento.